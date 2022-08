Météo - Ciel partagé entre nuages et éclaircies lundi

Lundi matin, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux sur la plupart des régions, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Le temps restera toutefois sec.En cours de journée, de plus larges éclaircies reviendront par la frontière française et concerneront principalement une large partie centrale du pays. Les maxima seront compris entre 21 degrés en Haute Ardenne ou à la mer, 23 à 24 degrés sur la partie nord du pays et localement 26 degrés en Gaume. Le vent de secteur nord-est sera faible à modéré. Lundi soir et durant la nuit, le temps restera partagé entre de larges éclaircies et des passages nuageux parfois un peu plus nombreux. Les minima évolueront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés dans le centre sous un vent de nord-est faible à modéré. A la Côte, il sera modéré de nord-est, revenant à l'est-nord-est. De mardi à vendredi, le soleil s'imposera de plus en plus avec un mercure affichant régulièrement 26 à 27 degrés sur le centre. Samedi, le temps sera par contre plus instable et les températures baisseront autour des 20 à 25 degrés. (Belga)