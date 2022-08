Rentrée scolaire - Près de 900.000 élèves retrouvent le chemin de l'école cette semaine en FWB

Les grandes vacances, c'est fini! Les près de 900.000 élèves que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles -ainsi que ses quelque 120.000 enseignants- retrouvent progressivement le chemin de l'école à partir de ce lundi.Conformément au nouveau calendrier scolaire, cette rentrée des classes intervient dorénavant le dernier lundi d'août. Pour marquer cette rentrée historique, le ministre-président de la FWB, Pierre-Yves Jeholet (MR) et la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), assisteront ensemble ce lundi matin à la reprise des cours auprès de l'école d'enseignement spécialisé IRSA, à Uccle. Outre l'entrée en application des nouveaux rythmes scolaires, cette rentrée des classes 2022 voit également le nouveau tronc commun arriver dans les deux premières années du primaire, ainsi que l'application progressive de nouvelles mesures d'accompagnement personnalisé des élèves. Cette nouvelle année scolaire s'achèvera le premier vendredi de juillet, soit le 7 juillet 2023. Les congés de Toussaint et de Carnaval sont dorénavant portés de une à deux semaines. Evoquée depuis 30 ans, cette réforme du calendrier scolaire vise à mieux tenir compte des rythmes chrono-biologiques naturels des (plus jeunes) enfants pour qui une trop longue trêve estivale menait souvent au décrochage scolaire. Elle consiste à faire alterner sept semaines de cours avec deux semaines de vacances. Ce nouveau calendrier ne s'appliquera toutefois qu'aux seules écoles de Wallonie et de Bruxelles. La Flandre et la Communauté germanophone continueront à appliquer l'ancien calendrier, tout comme l'enseignement supérieur francophone. (Belga)