Un lion tue un homme entré dans son enclos dans le zoo d'Accra

Un homme a été tué lundi par un lion dans le zoo d'Accra, la capitale du Ghana, après s'être introduit dans l'enclos des félins, a annoncé l'agence gouvernementale en charge de la protection des animaux sauvages."Vers midi ce jour, les autorités du Zoo d'Accra en patrouille de routine ont repéré un homme d'âge moyen qui a sauté au-dessus de la barrière de sécurité et s'est introduit dans l'enclos des lions", écrit la Commission forestière ghanéenne dans un communiqué de presse. "L'intrus a été attaqué et blessé par l'un des lions. Il a été confirmé mort des suites de ses blessures et son corps a été convoyé à la morgue", poursuit le Commission. Le lion, la lionne et leurs deux petits ont été placés temporairement dans une cage le temps de récupérer le cadavre dans leur enclos. Les raisons qui ont poussé cet homme à entrer dans l'enclos restent à déterminer. Le zoo a appelé la police à ouvrir une enquête. (Belga)