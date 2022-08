Une plongée dans les archives révèle que Gibraltar a le statut de ville depuis 180 ans

Alors que Gibraltar avait demandé à obtenir officiellement le statut de ville au début de cette année, dans le cadre du jubilé de platine de la reine Élisabeth II, des recherches dans les archives nationales ont démontré que le territoire britannique d'outre-mer situé au sud de la péninsule ibérique était déjà reconnu comme telle depuis 180 ans, rapporte lundi le radiodiffuseur public britannique BBC.

La reine Victoria avait accordé à Gibraltar le statut de ville en 1842, mais cela n'avait pas été correctement enregistré et le rocher ne figurait donc pas sur la liste officielle des villes, reconnaît aujourd'hui le gouvernement britannique. Le statut de ville est généralement associé à la présence d'une cathédrale, d'une université ou à une population importante en un lieu britannique, mais il n'y a en réalité par de conditions précises pour son attribution. L'acquisition de ce statut apporte par ailleurs peu d'avantages matériels aux gouvernements locaux, mais elle est souvent une source de fierté pour les résidents. La plus petite ville reconnue du Royaume-Uni est St-David's, au Pays de Galles, qui compte 1.841 habitants, précise le journal britannique The Guardian. Des dizaines de milliers d'habitants vivent à Gibraltar. Le premier ministre sortant, Boris Johnson, a déclaré qu'il était "excellent" de voir la réaffirmation de Gibraltar en tant que ville, décrivant cela comme une "énorme reconnaissance" de sa "riche histoire et de son dynamisme". (Belga)