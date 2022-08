US Open - Maryna Zanevska se qualifie pour le 2e tour

Maryna Zanevska s'est qualifié pour le deuxième tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, lundi à New York. Sur le court N.11 de Flushing Meadows, Zanveska, 97e mondiale, s'est imposé 6-1, 7-5 contre l'Américaine Coco Vandeweghe, 121e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 31 minutes.

Zanevska a pris un excellent départ dans sa rencontre en remportant les trois premiers jeux. À 4-1, la N.3 belge a signé un deuxième break avant de gagner le premier set 6-1. Dans le second set, les échanges ont été plus équilibrés et Zanveska a dû sauver deux balles de set dans le 10e jeu. La joueuse d'origine ukrainienne, naturalisée belge en 2016, a ensuite réalisé le break dans le 11e jeu avant de remporter le set et le match dans la foulée. Au deuxième tour, Zanevska affrontera la Russe Veronika Kudermertova, 18e mondiale et tête de série N.18, qui s'est imposée en deux sets 7-5, 6-3 contre la Croate Donna Vekic, 84e mondiale. Mardi, Elise Mertens, 33e mondiale et tête de série N.32, affrontera la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 42) en troisième rotation sur le court N.14. Alison Van Uytvanck (WTA 43) défiera elle l'Américaine Venus Williams (WTA 1504) en deuxième rotation sur le court Arthur Ashe et Greet Minnen (WTA 110) sera opposé à l'Américaine Sloane Stephens (WTA 51) pour le deuxième match prévu sur le court Louis Armstrong. Chez les messieurs, David Goffin, 62e mondial, fera aussi son entrée en lice mardi. Le N.1 belge affrontera l'Italien Lorenzo Musetti, 30e mondial et tête de série N.26, en troisième rotation sur le court N.12. (Belga)