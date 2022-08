Coronavirus - Le Comité de testing et tracing pour le maintien de l'application coronalert

Le Comité interfédéral Testing & Tracing, mis en place pour développer le traçage des contaminations au coronavirus, conseille aux différents ministres de la Santé du pays de conserver active l'application "coronalert".L'avenir de l'application Coronalert, qui sert à avertir anonymement les contacts des personnes ayant contracté le Covid-19, était discuté mardi. "Nous recommandons de continuer pour le moment", a indiqué la présidente du Comité interfédéral, Karine Moykens, à l'issue de la réunion. Selon les virologues, une nouvelle vague de contaminations ne peut être exclue et l'application pourrait donc encore servir à avertir les contacts à risque. Il serait également moins coûteux de conserver l'outil plutôt que d'en créer un nouveau en cas de reprise de la pandémie. Il n'y a plus d'investissements dans l'application. Son avenir sera examiné plus en détail en octobre, selon Mme Moykens. Les différents ministres de la Santé du pays devront alors trancher lors d'une conférence interministérielle. (Belga)