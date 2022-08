Les demandes de visas long séjour ont fortement augmenté l'an dernier (Myria)

Les demandes de visas long séjour ont fortement augmenté en 2021, observe Myria dans son rapport annuel consacré à l'Accès au territoire, publié mardi. Le centre fédéral Migration voit dans cette hausse un "phénomène de rattrapage" après la pandémie. Les chiffres ont en effet atteint l'an dernier des valeurs plus élevées qu'avant la crise sanitaire.

En 2021, 46.739 demandes de visas long séjour, c'est-à-dire pour une durée de plus de 90 jours, ont été introduites. Il s'agit de 38% de plus qu'en 2020, qui était une année au nombre de demandes exceptionnellement bas, et 13% de plus qu'en 2019. Au total, 35.606 visas long séjour ont été délivrés, dont un peu moins de la moitié pour des migrations familiales. "La proportion de refus des visas long séjour varie fortement selon le motif de délivrance du visa, par exemple 2% pour les migrations économiques contre 21% pour les migrations familiales ou 25% pour les migrations humanitaires", indique Myria. Les effets de la pandémie et des restrictions de voyage se reflètent également sur les demandes de visas court séjour, qui ont, elles, en revanche, nettement diminué l'an dernier. Ainsi, 56.710 demandes ont été introduites en 2021. C'est 11% de moins qu'en 2020 et 78% de moins qu'en 2019, avant la pandémie. En 2021, un total de 40.197 visas court séjour ont été délivrés. Ce sont ceux accordés dans le cadre du tourisme qui ont le plus chuté (69.953 en 2019 pour 5.633 en 2021). (Belga)