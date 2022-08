Tour d'Espagne - Ilan Van Wilder n'a "jamais roulé un contre-la-montre aussi lentement"

"Remco Evenepoel devait se donner à fond et Rémi Cavagna aussi pouvait jouer sa chance, les autres équipiers devaient prendre un deuxième jour de repos. C'est quelque chose de vraiment étrange", a résumé Ilan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl), 155e de l'étape à 7:44 de son leader. "Je n'ai jamais roulé un contre-la-montre aussi lentement."

"Soler m'a rattrapé en chemin", a raconté Van Wilder. "Il m'a demandé: 'est-ce que tu as le temps?' (de rouler si lentement, ndlr). Je luis ai dépondu que l'on pouvait rouler à 39 km/h de moyenne et finir dans les délais. Et puis nous avons commencé à rouler dans le sillage l'un de l'autre." "C'est vraiment étrange, j'aime faire l'effort dans un contre-la-montre, mais nous avons dû prendre un deuxième jour de repos avec l'équipe", a expliqué le coureur belge. "C'est ce que j'ai fait. Nous avions calculé la limite. Nous sommes ici pour aider Remco et tu ne dois rien faire de bêtise avec des efforts et préserver les jambes. Même s'il s'agit d'un effort court de 35 minutes, tu peux le sentir le lendemain. Une Vuelta encore difficile nous attend et il ne faut pas gaspiller tes forces." "C'est bizarre de courir de la sorte", a ajouté Van Wilder. "Hier, j'ai roulé pendant une heure et demie durant le jour de repos. Aujourd'hui, j'ai roulé pendant 50 minutes: 8 minutes à l'échauffement, pas de reconnaissance et presque 42 minutes de chrono. A partir de demain, je dois reprendre le travail." (Belga)