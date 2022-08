US Open - Maryna Zanevska joue son 2e tour mercredi, plusieurs Belges engagés en double

Maryna Zanevska disputera mercredi son 2e tour de l'US Open de tennis contre la Russe Veronika Kudermetova.

Zanevska montera sur le court N.13 en deuxième rotation, les premiers matchs commençant à 11h heure locale (17h00 en Belgique). Plusieurs Belges joueront leur premier tour du double. Kirsten Flipkens, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, jouera en 2e rotation sur le court N.4 contre les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya. Greet Minnen et la Hongroise Anna Bondar ouvriront la journée sur le court N.8 contre les Italiennes Jasmine Paolini et Martina Trevisan. Yanina Wickmayer et la Kazakhe Yulia Putintseva affronteront la Suédoise Rebecca Peterson et la Russe Anastasia Potapova dans le troisième match programmé sur le court N.10. Alison Van Uytvanck et la Néerlandaise Rosalie van der Hoek joueront en 2e rotation sur le court N.14 contre les Américaines Reese Brantmeier et Clervie Ngounoue. Enfin, sur le court N.15, Sander Gillé et le Polonais Lukasz Kubot trouveront face à eux le Russe Aslan Karatsev et l'Australien Luke Saville en 3e rotation. Cette 3e journée de compétition sera marquée par le choc, en début de session nocturne, entre l'Américaine Serena Williams et l'Estonienne Anett Kontaveit, N.2 mondiale. Dans la foulée, le Russe Daniil Medvedev, N.1 mondial, affrontera le Français Arthur Rinderknech. (Belga)