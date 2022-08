Blegny: un homme déféré au parquet pour rébellion contre des policiers

Un homme né en 1985 a été déféré mercredi matin au parquet de Liège pour rébellion envers des policiers, a rapporté la justice liégeoise. Il a notamment insulté des policiers et détérioré leur véhicule mardi après-midi. Les policiers sont intervenus au domicile du trentenaire, à Blegny, pour un différent familial. Alors que les forces de l'ordre tentaient de comprendre ce qu'il se passait, le trentenaire a commencé à se rebeller contre les policiers, en les insultant notamment. Il a ensuite été privé de liberté et lors de son transfert, il a porté des coups sur la paroi du véhicule de police au point de le détériorer.Déféré au parquet de Liège ce mercredi matin, la justice liégeoise ne s'était pas encore prononcée sur son cas. L'homme a des antécédents judiciaires: il est en effet connu pour des faits d'alcoolisme et devait respecter des mesures probatoires. (Belga)