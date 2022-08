La Chine salue la "contribution positive" de Gorbatchev au rapprochement Pékin-Moscou

La Chine a présenté mercredi ses condoléances à la famille de Mikhaïl Gorbatchev et salué le rôle du dernier dirigeant soviétique au rapprochement entre Pékin et Moscou, après trois décennies de rupture.

"M. Gorbatchev a contribué de manière positive à la normalisation des relations entre la Chine et l'Union soviétique", a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian. Après 30 ans de brouille idéologique et géopolitique entre la Chine et l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev s'était rendu à Pékin en mai 1989 pour sceller la normalisation avec le dirigeant chinois d'alors Deng Xiaoping. Cette visite historique du numéro un soviétique s'était déroulée au moment où un mouvement de contestation étudiante paralysait Pékin. Ces protestations seront étouffées quelques semaines plus tard dans la violence place Tiananmen. Figure admirée en Occident, Mikhaïl Gorbatchev est une personnalité décriée au sein du pouvoir communiste en Chine. De nombreux responsables chinois attribuent à l'ouverture politique le destin tragique de l'Union soviétique. Selon des commentaires privés rapportés en 2013, le président chinois Xi Jinping estime qu'il manquait alors en URSS de "vrais hommes" prêts à défendre le système. (Belga)