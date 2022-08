La formation Equipo Kern Pharma perd trois coureurs à cause du Covid

L'équipe espagnole Equipo Kern Pharma a pris le départ mercredi de la 11e étape du Tour d'Espagne, passablement déforcée par le forfait de trois coureurs dont le test Covid est revenu positif: Roger Adria, Hector Carretero et Pau Miquel Delgado.

L'épreuve avait déjà enregistré plus tôt dans la journée les forfaits de Simon Yates (5e du général) et Pavel Sivakov (9e). Le peloton a pris le départ d'une étape de 191,2 kilomètres entre ElPozo Alimentacion et Cabo de Gata. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) est en tête du classement général. (Belga)