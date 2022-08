Les Belges à l'étranger - Libre de tout contrat, Adnan Januzaj s'engage jusqu'en 2026 au FC Séville

Le FC Séville a officialisé mercredi l'arrivée d'Adnan Januzaj. Libre de tout contrat depuis l'expiration de son contrat avec la Real Sociedad, le Diable Rouge a signé jusqu'en 2026 à Séville, a indiqué le club sur son site internet.

Adnan Januzaj, arrivé en 2017 au Pays basque depuis Manchester United, a disputé 5 saisons sous le maillot de la Real Sociedad. Il y a disputé 168 matchs au total, inscrit 23 buts et donné 21 passes décisives en remportant notamment la Coupe du Roi lors de la saison 2019-2020. Avant de découvrir la Liga espagnole, Januzaj avait débuté sa carrière professionnelle à Manchester United, lancé par David Moyes lors de la saison 2013-2014. Il avait ensuite été prêté au Borussia Dortmund et à Sunderland avant de quitter le club définitivement pour San Sebastian en 2017. Séville a terminé 4e du championnat d'Espagne la saison dernière et jouera cette saison la Ligue des Champions, dans un groupe également composé de Manchester City, Dortmund et Copenhague. Cette saisonn le club andalou a manqué son début de championnat, pointant au 15e rang avec un seul point pris en trois rencontres. (Belga)