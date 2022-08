Les Belgian Lions à l'Euro sans Loïc Schwartz et Quentin Serron

Le sélectionneur national Dario Gjergja et son staff sportif ont dévoilé mercredi la sélection finale des douze Belgian Lions retenus pour participer à l'Euro de basket, qui débute jeudi. Loïc Schwartz et Quentin Serron n'en font pas partie et rentreront en Belgique jeudi. Les deux joueurs avaient accompagnés le groupe en Géorgie où la Belgique débutera son Euro.

Les Belgian Lions vont disputer leur 5e Euro consécutif. Ce sera aussi le 5e Euro de Maxime De Zeeuw et Jonathan Tabu. Jean-Marc Mwema les suit avec une quatrième participation alors que Kevin Tumba et Pierre-Antoine Gillet en sont à leur troisième. Pour Ismael Bako et Manu Lecomte, il s'agira de leur deuxième Euro tandis que Haris Bratanovic, Vrenz Bleijenbergh, Alex Libert, Hans Vanwijn et Retin Obasohan découvriront la compétition. Les Belgian Lions débuteront leur tournoi jeudi contre la Géorgie à 19h00 heure belge. Ils affronteront ensuite le Monténégro le 3 septembre (13h30), l'Espagne le 4 septembre (16h15), la Turquie le 6 septembre (13h30) et la Bulgarie le 7 septembre (16h15). Les quatre premiers se qualifieront pour les 8e de finale de la compétition dont la phase finale se déroulera à Berlin. Toutes les rencontres se joueront à la nouvelle Tbilissi Arena, d'une capacité de 10.000 personnes, en Géorgie, pays-hôte du groupe A. La sélection belge pour l'Euro: Pivots: Ismaël Bako, Haris Bratanovic, Kevin Tumba Ailiers: Vrenz Bleijenbergh, Maxime De Zeeuw, Pierre-Antoine Gillet, Jean-Marc Mwema, Hans Vanwijn Arrières: Retin Obasohan, Alexandre Libert Meneurs: Manu Lecomte, Jonathan Tabu. (Belga)