Lorena Wiebes double la mise dans la deuxième étape

La sprinteuse néerlandaise Lorena Wiebes (DSM) a doublé la mise au Simac Ladies Tour en s'imposant au sprint au terme de la deuxième étape, disputée mercredi à Ede, en province de Gueldre non loin des routes de la Veenendaal Classic, sur 117,8 kilomètres. Elle a conservé son maillot de leader du classement général.

Trois coureuses ont pris les devants avant la barre des 20 kilomètres de course: Georgia Bake (GreenEdge), Lieke Nooijen (Pusshng Dreams) et Senne Knaven possédaient 1:15 après 65 kilomètres de course. L'écart s'est progressivement réduit et Georgia Baker a vainement tenté de résister seule en tête à 16 kilomètres de l'arrivée. Le regroupement était acté à 14 kilomètres du but. Le sprint massif a donné raison à la Néerlandaise Lorena Wiebes (DSM), déjà lauréate de la première étape. Wiebes, porteuse du maillot de leader du classement général, a devancé l'Italienne Laura Tomasi (UAE) et la Néerlandaise Lonneke Uneken (SD Worx). Lorena Wiebes a logiquement conservé la première place au classement général. La troisième étape du Simac Ladies Tor sera disputée jeudi autour de Gennep, dans le Limbourg néerlandais, sur la distance de 139 kilomètres. (Belga)