L'UE a collectivement dépassé les 80% de stockage de gaz

L'UE a déjà, en tant que bloc, atteint son objectif de remplissage des capacités de stockage souterrain de gaz, ressort-il mercredi de données de GIE (Gas Infrastructure Europe), la fédération des opérateurs d'infrastructures gazières en Europe.

En juin dernier, les 27 avaient entériné un accord pour accroitre le stockage de gaz en vue de l'hiver, à au moins 80% des capacités des installations de stockage souterrain existantes dans chaque Etat membre avant le 1er novembre de cette année, et 90% les années suivantes. Collectivement, l'UE souhaite que ses stocks soient remplis à 85% au moins pour cet hiver. Selon les données de GIE, les capacités de stockage sont d'ores et déjà remplies à 80,17% (en date de lundi), avec plusieurs pays dont la Belgique (88,47%) dépassant allègrement les 80%. Neuf pays de l'UE n'ont pas d'infrastructures de stockage propres. Cinq pays (Allemagne, Italie, France, Pays-Bas et Autriche) compensent en hébergeant deux tiers de la capacité européenne totale. La Belgique dispose d'un seul site de stockage souterrain, pour une capacité totale de 9 térawatt/heure, à Loenhout, en province d'Anvers. La société Fluxys gère le site. Le stockage actuel équivaut à environ 4% de la consommation annuelle. (Belga)