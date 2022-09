Chicago Sky égalise à 1-1 face à Connecticut Sun en demi-finales des playoffs

Une nouvelle prestation mémorable de Candace Parker, 36 ans, a permis à Chicago Sky d'égaliser à une victoire partout dans sa série contre Connecticut Sun, mercredi soir en demi-finales des playoffs de la WNBA, la Ligue professionnelle américaine de basket féminin. Chicago s'est imposé 85-77 après avoir perdu, à domicile, la première rencontre 63-68 dimanche.

Parker a été la figure de proue de son équipe (22 pts, 4 rebs, 4 ast, 3 steals) et ses efforts ont été récompensés à l'inverse du premier match où ses 19 points, 18 rebonds, 6 blocks, 5 assists et 4 interceptions n'avaient pu empêcher la victoire du Sun. A ses côtés, Emma Meesseman a joué 32 minutes le temps de rentrer 14 points (6/8), capter 7 rebonds, adresser 3 assists, réussir 2 interceptions et un contre. En sortie de banc, Julie Allemand a inscrit 2 points, pris 2 rebonds et donné 2 passes décisives en 12 minutes. Les 3e et 4e matches de la série - disputée au meilleur des cinq rencontres - se joueront dimanche et mardi dans le Connecticut. Dans l'autre demi-finale, les Las Vegas Aces ont égalisé à 1-1 face au Seattle Storm après avoir gagné le 2e match 78-73 grâce aux 33 points et 12 rebonds de A'ja Wilson. (Belga)