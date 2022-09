Ferrari va fêter ses 75 ans au musée Autoworld de Bruxelles

Le constructeur automobile Ferrari aura 75 ans cette année. Pour l'occasion, la marque iconique italienne soufflera ses bougies au musée Autoworld situé à Bruxelles. Du 23 septembre au 4 décembre, une exposition intitulée "75 anni di Ferrari" mettra en valeur une quinzaine de modèles d'exceptions de la firme transalpine.

Depuis 1947, date de la création de la marque, une voiture estampillée du cheval cabré est synonyme de vitesse, d'exclusivité et de beauté. De ce fait, lors de l'exposition "75 anni di Ferrari", plusieurs véhicules emblématiques pourront être admirés, chacun possédant sa propre histoire. Parmi les modèles exclusifs présents à Autoworld, on retrouvera notamment la Dino 206, la Daytona Michelotti, la 195 Inter Ghia, la 500 Superfast, la 250 GT Spider LWB ou encore la 308 GTS. Outre la (re)découverte de ses bolides, les visiteurs pourront également en apprendre plus sur l'univers même de Ferrari, sur l'histoire du célèbre logo. Ce dernier trouve son origine chez Francesco Baracca, un pilote italien de la Première Guerre mondiale. Avant le conflit, il avait intégré le deuxième régiment de cavalerie "Piemonte Reale", symbolisé par un cheval cabré. Pendant la guerre, il l'avait peint sur son avion. Enzo Ferrari le reprendra plus tard après avoir rencontré la mère de Francesco, mort au front. Il ne s'agira pas du seul anniversaire célébré sur le sol belge, puisqu'il y a 70 ans, le pilote Jacques Swaters devenait l'importateur officiel de Ferrari pour le Benelux. La Belgique est devenue le premier pays importateur de Ferrari en Europe, le deuxième au monde après les États-Unis. (Belga)