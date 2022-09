Le milieu de terrain italien Filippo Melegoni prêté cette saison au Standard par la Genoa

Standard s'est assuré les services du milieu de terrain central Filippo Melegoni. L'Italien de 23 ans a été prêté pour une saison, sans option d'achat, par la Genoa. Le club génois a été relégué à la fin de la saison dernière en Serie B après avoir terminé 19e en Serie A.

Formé à l'Atlanta, club de sa ville natale Bergame, où il a débuté sa carrière professionnelle, Melegoni a joué 25 rencontres (1 but) la saison dernière avec la Genoa sous la houlette du coach Alexander Blessin (ex-Ostende). Après avoir été prêté par l'Atalanta à Pescara entre 2018 et 2020, Melegoni était arrivé en prêt à la Genoa en septembre 2020. Cet été la Genoa a déboursé 4 millions d'euros pour transférer le joueur qui a été prêté dans la foulée au Standard. Melegoni est le 4e transfert entrant du Standard cet été après Jacob Barrett Laursen, Noah Ohio et Osher Davida. Les Rouches occupent la 11e place de la Jupiler Pro league avec 7 points après six journées. Ils accueillent samedi soir (20h45) Ostende. (Belga)