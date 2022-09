Nathan de Medina rejoint l'Eintracht Braunschweig

Nathan de Medina change de club de D2 allemande. Le défenseur de 24 ans quitte l'Arminia Bielefeld, relégué de la Bundesliga à la fin de la saison dernière. Il a rejoint l'Eintracht Braunschweig, qui remonte en D2 cette saison. Il y a signé un contrat d'un an. Il portera le numéro 15.

De Medina a joué au plus haut niveau en Allemagne les deux saisons précédentes, jouant 38 rencontres. Il avait auparavant joué en Belgique à Anderlecht, OH Louvain et Mouscron. Le club de Brunswick est 18e et dernier avec un seul point en championnat après six journées. (Belga)