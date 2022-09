Richard Carapaz, premier vainqueur d'étape équatorien sur la Vuelta

Largué au général, Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) s'est consolé en enlevant la 12e étape du Tour d'Espagne jeudi i au sommet des Peñas Blancas, en Andalousie. Le champion olympique a distancé ses compagnons d'échappée dans les 2 derniers kilomètres pour s'imposer en solitaire devant le Néerlandais Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) et l'Espagnol Marc Soler (UAE Team Emirates), devenant le premier vainqueur d'étape équatorien sur la Vuelta.

"Pour être honnête, je ressens de la joie, car nous sommes venus ici avec un objectif et les circonstances n'étaient pas en notre faveur", a déclaré Carapaz au micro des organisateurs. "Nous avions maintenant pour objectif de gagner une étape, et je suis vraiment content. Bora faisait presque tout le travail et j'ai attendu le dernier moment. Je savais, à 2 km de l'arrivée, que le final était très dur et très régulier. Je savais qu'il me restait une cartouche et j'en ai profité au maximum. Je suis très heureux. Surtout parce que les sensations que j'espérais depuis le début sont de retour. Je dois en profiter. Je savais que je n'arrivais pas dans les meilleures conditions après être tombé à la maison. Quand on est arrivé en Espagne après les Pays-Bas, on s'est retrouvé dans les montagnes et c'était un peu compliqué pour moi. Je me suis reconcentré sur une victoire d'étape. Je savais que je pouvais le faire à la Vuelta. Les autres années, j'ai fini 2e, 3e? C'est la première fois, donc je suis ému. Il reste encore beaucoup d'étapes pour essayer. Nous devons tirer le meilleur parti de notre niveau actuel". (Belga)