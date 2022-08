Royaume-Uni: dernier débat pour les deux candidats au poste de Premier ministre

Les deux candidats conservateurs en lice pour devenir le prochain chef du gouvernement du Royaume-Uni se sont affrontés mercredi pour la 12e et dernière fois devant les membres du parti appelés à les départager.La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, est donnée favorite par les instituts de sondage pour remplacer le Premier ministre sortant Boris Johnson, face à son rival Rishi Sunak. Le vote par correspondance et en ligne des quelque 200.000 membres du parti, qui a commencé au début du mois, se termine vendredi. Le vainqueur sera annoncé lundi prochain et prendra ses fonctions à Downing Street le lendemain. Mme Truss a déclaré que si elle est élue, elle "se concentrera sur les prix de l'énergie pour les consommateurs et sur la manière de relancer l'économie britannique". L'ancien ministre des Finances Rishi Sunak a déclaré que la maîtrise de l'inflation serait sa priorité, estimant que les plans de réduction des impôts de Mme Truss étaient trop audacieux. Quel que soit le vainqueur de la consultation, il pourrait avoir du mal à réunir les conservateurs, les divisions ayant été aggravées par l'âpreté de la lutte pour le pouvoir. M. Sunak a adopté un ton plus conciliant à l'égard de Mme Truss lors de la réunion de mercredi, qui s'est tenue devant des milliers de membres du Parti conservateur réunis dans la Wembley Arena de Londres. La Grande-Bretagne doit organiser des élections générales au plus tard en janvier 2025, mais elles pourraient être avancées. Selon de récents sondages, les conservateurs devraient avoir du mal à conserver le pouvoir. Le Parti travailliste, principale formation d'opposition, possède dans les études d'opinion une avance à deux chiffres sur les Conservateurs, dans un contexte de détérioration de l'économie. (Belga)