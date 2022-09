Un cycliste tué dans une collision avec un véhicule à Dilsen-Stokkem

Un cycliste a été tué, jeudi soir, dans un accident de la circulation à Dilsen-Stokkem.Le cycliste roulait l'ancienne voie ferrée du charbon, qui fait partie du réseau cyclable du Limbourg et qui croise à un certain point la route de Driepaal. La victime a été percutée en traversant la route. Gravement blessé, le cycliste de 53 ans originaire de Dilsen-Stokkem a fini par décéder malgré les premiers soins prodigués par les services de secours. La police locale de la région du Maasland a procédé aux constatations nécessaires et en a informé le parquet du Limbourg, qui a envoyé un expert de la circulation sur les lieux. La police a fermé la route de Driepaal dans les deux sens pendant un certain temps. (Belga)