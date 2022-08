US Open - Yanina Wickmayer éliminée au 1er tour du double

Yanina Wickmayer et sa partenaire kazakhe Yulia Putintseva ont été éliminées au premier tour du double dames de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, mercredi à New York. Le duo s'est incliné 4-6, 7-6 (9/7) et 6-1 en 2h10 face à la Suédoise Rebecca Peterson et la Russe Anastasia Potapova sur le court N.10.

En simple, Yanina Wickmayer n'avait pu se hisser dans le tableau final. Elle avait été battue 2-6, 6-3, 6-3 par l'Ukrainienne Daria Snigur au deuxième des trois tours des qualifications. Yanina Wickmayer, demi-finaliste de l'US Open en 2009, avait interrompu sa carrière en octobre 2020 pour donner naissance à son premier enfant, une fille, prénommée Luana Daniëlla le 15 avril 2021. Sortie du classement WTA le 8 novembre alors qu'elle occupait le 344e rang mondial, elle avait repris la compétition, sur le circuit ITF, le 7 février dernier. L'ancienne N.12 mondiale était parvenue à se qualifier pour Wimbledon, où elle avait passé un tour. (Belga)