Coupe du monde de kayak slalom: Tous les Belges éliminés après les séries

Aucun kayakiste belge n'a réussi à se qualifier pour les demi-finales de leur discipline, vendredi, lors de la manche finale de Coupe du monde de canoë-kayak slalom, à La Seu D'Urgell, en Espagne.

En K1 dames, Janina Kriesinger s'est classée 27e sur 59 partantes de sa première descente, où les 20 premières accédaient aux demi-finales. Elle a pris ensuite à nouveau la 27e place de la 2e, où seules les dix premières rejoignaient le stade suivant de la compétition. Chez les messieurs, Gabriel De Coster, tout juste vainqueur de sa 1re Coupe du monde la semaine dernière à Pau, a fini 42e du 1er run en K1, alors que Maxime Aubertin (56e) et Victor Hennin (69e) finissaient encore plus loin. Seuls les 30 premiers se hissaient directement en demies. Dans son 2e run, De Coster se serait inséré parmi les 10 derniers qualifiés pour les demi-finales s'il n'avait écopé d'une pénalité de 2 secondes pour avoir touché à la porte N.18. Se classant 14e, à un peu plus d'une seconde du dernier qualifié, il reportera ses ambitions sur le slalom extrême, dont les séries débutent samedi soir. Aubertin a fini 35e et Hennin n'a pas pris le départ de cette 2e descente. (Belga)