Euro de beachvolley U18 - La Belgique se hisse en 8es de finale chez les filles et en barrages chez les garçons

Le duo féminin Marion Beauve/Annelore Bex s'est qualifié directement pour les huitièmes de finale de l'Euro de beachvolley des moins de 18 ans en remportant son groupe, vendredi, à Loutraki, en Grèce.Les Belges, têtes de série N.28, ont gagné leurs trois rencontres du groupe E, sans perdre le moindre set. Jeudi, elles avaient battu les Italiennes Asia Aliotta et Linda Moretti (N.5) 21-17, 21-15. Vendredi, elles ont pris la mesure 21-12, 21-17 des Néerlandaises Mila Konink et Noa Sonneville (N.12) avant une victoire 21-9, 21-15 des Lituaniennes Livija Vilkelyte et Agile Astapoviciute (N.21). Beauve et Bex terminent en tête de leur groupe, ce qui leur permet d'accéder directement aux huitièmes de finale où elles affronteront les gagnantes du barrage entre les Grecques Aikaterini Kateri et Angeliki Kontakioti (N.31) et les Bulgares Eleonora Gicheva et Ivet Gavrailova (N.25). Dans le tournoi masculin, le duo belge Alexy Humblet/Daan Hendrikx (N.12) a pris la deuxième place du groupe E. Les deux Belges ont battu les Hongrois Bence Tari et Akos Veress (N.21) 2 sets à 1 (18-21, 21-13, 15-11), jeudi, puis les Portugais Tomas Teixeira et Francisco Mendes (N.28) 2-1 (21-19, 17-21, 15-7), vendredi, avant de s'incliner 2-0 (21-19, 21-14) dans le dernier match du groupe contre les Polonais Szymon Beta et Artem Besarab (N.5). Humblet et Hendrickx rencontreront samedi, en barrage, les Moldaves Alexei Husatov et Daniil Didorciuc (N.9), troisièmes du groupe H. (Belga)