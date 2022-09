Jupiler Pro League - Le Club Bruges gagne le derby 4-0 face au Cercle

Le Club Bruges a remporté 4 buts à 0 le derby face au Cercle, vendredi, en ouverture de la 7e journée du championnat de Belgique de football. Ce résultat place les Blauw-Zwart au deuxième rang, à 2 longueurs de l'Antwerp. Le Cercle est 16e.

Le Cercle Bruges se créait la première occasion par Dino Hotic, qui s'infiltrait dans la défense et piquait son ballon, qui terminait au-dessus du but (5e). A la 37e minute, seul devant le gardien, Andreas Skov Olsen ne cadrait pas sa frappe. Le Danois se rachetait quelques minutes plus tard, lorsque servi par Ferran Jutgla, il croisait bien sa tentative, ne laissant aucune chance à Radoslaw Majecki (43e). En début de seconde période, le Cercle passait tout près de l'égalisation lorsque la tentative de Kevin Denkey frôlait le poteau (55e). Quelques minutes plus tard, sur un centre de Skov Olsen, Jean Marcelin se jetait pour devancer Jutgla, mais il envoyait le ballon dans ses propres filets (2-0, 59e). Le Club a alors déroulé. Casper Nielsen, à la réception d'une passe en retrait d'Antonio Nusa, marquait le troisième but (67e). Monté au jeu à la 63e, Roman Yaremchuk marquait dès son premier match sous le maillot blauw-zwart d'une frappe de l'entrée du rectangle légèrement déviée, fixant le score à 4-0 (82e). Le Club, 16 points, signe un quatrième succès de rang et se hisse à la deuxième place, à deux longueurs de l'Antwerp. Le Cercle, 5 points, reste en 16e position après une série de cinq matchs sans victoire. (Belga)