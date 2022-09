Kayak: Le K4 juniors médaillé de bronze aux Mondiaux sur 500 m à Szeged

Le K4 de Lars Billiet, Stanislas Bastiaens, Louis Vangeel et Raphael Akerele a décroché la médaille de bronze des championnats du monde de kayak sprint pour juniors, vendredi matin, à Szeged, en Hongrie. Le quatuor belge n'a été devancé que par la Hongrie et l'Allemagne, mais a été plus rapide que l'Espagne, championne d'Europe en titre.

Après s'être classé 2e de leur demi-finale jeudi pour rejoindre les six nations déjà qualifiées à l'issue des éliminatoires, les quatre jeunes kayakistes belges ont pris l'ascendant sur les Espagnols dès le départ. Les positions à mi-course (250 m) sont restés les mêmes jusqu'à la ligne d'arrivée. La Hongrie (Bence Ozsgyani, Zalan Hidvegi, Hunor Hidvegi et Gergo Keller) a bouclé la distance en 1:22.42, devant les Allemands (1:23.72) et avec 2.02 d'avance sur la Belgique (1:24.44), qui a bien résisté sur la fin au retour des Espagnols (1:24.56). Le K4 belge avait bouclé son Euro de la discipline à la 4e place en juin dernier à Belgrade, en Serbie. Plus tard dans la journée, toujours chez les juniors, Christine Debruyne et Stanislas Bastiaens disputeront les séries du K1 sur 500 m, tandis qu'Amber Van Broekhoven et Rafael Bastiaens seront engagés dans la même discipline chez les espoirs. Samedi, Kilian Meersmans et Rafael Bastiaens disputeront la finale A du K2 sur 500 m en U23. Jules Van Geel et Amber Van Broekhoven participeront à la finale B espoirs du K1 1000 m pour les places 10 à 18. Chez les juniors, Christine Debruyne, en K1 sur 500 m, et la même kayakiste en K2 sur la même distance avec Anastasia Okunkova, défendront leurs chances en finale B de leur épreuve. (Belga)