Kimberley Zimmermann battue au 1er tour du double mixte

Kimberley Zimmermann, associée à l'Allemand Tim Puetz, a été éliminée au 1er tour du double mixte de l'US Open, vendredi à New York.

La paire belgo-allemande s'est inclinée 6-2, 2-6 et 10/5 dans le super tie break face à la Canadienne Leylah Annie Fernandez et l'Américain Jack Sock, dans une rencontre qui a duré 1 heure et 8 minutes. Kimberley Zimmermann disputait aussi le double dames avec Maryna Zanevska à Flushing Meadows. La paire belge s'étaitinclinée 6-1, 3-6, 6-3 en 1h51 face à la Hongroise Dalma Galfi et l'Américaine Bernarda Pera jeudi au 1er tour. (Belga)