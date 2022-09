La Liga - Marcos Alonso, libéré par Chelsea, rejoint Barcelone

Le FC Barcelone a annoncé vendredi l'arrivée du latéral gauche Marcos Alonso, qui a signé un contrat d'une saison.

Alonso, 31 ans, avait résilié jeudi, d'un commun accord, son contrat avec Chelsea, où il évoluait depuis 2016 et un transfert de la Fiorentina. Formé au Real Madrid, Alonso jouait en Italie depuis 2014, après une aventure de trois ans en Angleterre, à Bolton. Le latéral a porté à 212 reprises (29 buts) le maillot de Chelsea et garni son palmarès avec notamment une Ligue des Champions, un championnat, une Europa League et une Coupe du monde des clubs. Alonso compte 9 présences en équipe nationale espagnole. (Belga)