La SNCB et Infrabel devront rembourser plus de 20 millions de trop perçu

La SNCB et Infrabel devront rembourser respectivement 810 000 euros et 20,5 millions d'euros à l'État sur les montants reçus après les inondations de l'an dernier, sur proposition du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Le 15 octobre 2021, le conseil des ministres a décidé d'octroyer un préfinancement aux deux entreprises ferroviaires pour la réparation des dommages causés par les inondations. Ce montant préfinancé a été déterminé sur la base d'estimations provisoires des entreprises et fixé à 68,11 millions euros, dont 63,17 millions euros pour Infrabel et 4,94 millions euros pour la SNCB. Après avoir établi un bilan des coûts réellement encourus et des indemnités reçues des compagnies d'assurance et du Fonds européen de solidarité, il a été établi que les compagnies ferroviaires devaient rembourser à l'État les montants précités. (Belga)