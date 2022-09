Les Belges à l'étranger - Michy Batshuayi signe pour deux ans à Fenerbahçe

Michy Batshuayi portera le maillot du club turc de Fenerbahçe Istanbul cette saison. L'attaquant des Diables Rouges, âgé de 28 ans, arrive de Chelsea. Il a manqué d'un rien son arrivée à Nottingham Forest, jeudi, et a rebondi vendredi en Turquie. Un championnat qu'il connaît pour avoir été prêté par Chelsea la saison dernière à Besiktas, un autre club d'Istanbul, pour lequel il a inscrit 14 buts.

Le Diable Rouge s'est engagé pour deux saisons, avec option pour une année de plus, avec le club turc. Michy Batshuayi était arrivé à Chelsea en 2016 en provenance de l'Olympique de Marseille contre 38,5 millions d'euros. Doublure de Lukaku chez les Diables, Batshuayi ne s'est jamais réellement imposé chez les Blues, qui l'ont successivement prêté à Dortmund, Valence, Crystal Palace à deux reprises et enfin à Besiktas la saison dernière. Avant de débarquer à Stamford Bridge, le Diable Rouge avait joué au Standard (2011-2014) et à l'Olympique de Marseille (2014-2016). Fenerbahçce, vice-champion de Turquie, disputera cette saison l'Europa League dans le groupe B en compagnie du Dynamo Kiev, de Rennes et de l'AEK Larnaca. (Belga)