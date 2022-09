Mémorial Van Damme - Julien Watrin: "Cette saison particulière n'est pas terminée"

Julien Watrin a battu le record de Belgique du 400 mètres haies lors du Mémorial Van Damme vendredi, en courant en 48.66, soit 15/100e de secondes mieux que le record précédent.

"Je pense que je peux encore améliorer mon record de Belgique car j'ai encore deux courses", a indiqué Julien Watrin à la RTBF. "J'avais envie de battre mon record et ça se savoure encore mieux quand c'est chez soi. C'est la première fois au Van Damme que je ressens autant de bruit pour moi dans la course. Cette saison a été différente des années précédentes, j'ai beaucoup plus couru, ça a été bien très vite dès l'indoor. Ce n'est pas encore fini. La saison a été particulière. On a saisi des choses avec mon coach et je suis curieux de voir ce que cela va donner sur 400 mètres haies. J'ai hérité du couloir 7 et cela m'a beaucoup aidé dans les premiers 300 mètres, moi qui ai beaucoup couru dans les couloirs intérieurs. Je pense que j'ai encore deux ou trois dixièmes à gagner, je pense avoir couru un bon 250 mètres. Je pense que je repartirai sur une saison indoor, ce qui m'avait bien réussi cette année. Il y a encore pas mal de choses à gagner en technique du 400 mètres haies". (Belga)