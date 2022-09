Mémorial Van Damme - Yaroslava Mahuchikh plane au-dessus du Van Damme et remporte la hauteur

Yaroslava Mahuchikh aura été l'une des principales actrices de ce 46e Mémorial Van Damme. Vendredi au stade Roi Baudouin, l'Ukrainienne a écœuré la concurrence en remportant la hauteur grâce à une barre effacée à 2m05, nouvelle meilleure performance mondiale de l'année.

Mahuchikh a aussi égalé le record national d'Ukraine et celui du meeting bruxellois, jusqu'ici détenu depuis 2011 par la Russe Anna Chicherova. L'Ukrainienne, vice-championne du monde à Eugene et championne d'Europe à Munich cet été, a largement battu les Australiennes Eleanor Patterson (1m95), sacrée dans l'Oregon, et Nicola Olyslagers (1m91). Elle a ensuite tenté de battre le record du monde de la Bulgare Stefka Kostadinova (2m09) mais Mahuchikh a échoué à trois reprises, malgré les vivats du public bruxellois, conscient d'avoir assisté à une performance XXL. (Belga)