Qualifications Mondial féminin 2023 - Battues 0-1 par la Norvège, les Red Flames manquent la qualification directe

La Belgique s'est inclinée 0-1 face à la Norvège, vendredi, dans son neuvième et avant-dernier match de qualification à la Coupe du monde féminine 2023, vendredi à Louvain. Le but de Tuva Hansen (61e) assure la première place et la qualification directe à la Norvège, tandis que les Red Flames devront terminer deuxièmes pour accéder aux barrages.

Avec 25 points, la Norvège valide sa première place et son ticket pour le Mondial. La Belgique suit avec 19 points, juste devant la Pologne (17), victorieuse 1-2 en Albanie jeudi. L'Albanie (10), le Kosovo (7) et l'Arménie (0) n'ont plus rien à espérer Les Flames termineront leur parcours qualificatif mardi (18h30) en Arménie tandis que la Norvège recevra l'Albanie et la Pologne accueillera le Kosovo. Les premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour le Mondial 2023, organisé en Australie et Nouvelle-Zélande, tandis que les deuxièmes devront passer par des barrages. (Belga)