Quatre personnes, dont deux enfants, tuées dans un accident de la route aux Pays-Bas

Deux jeunes enfants et deux femmes adultes sont décédés dans un accident de la route vendredi soir à Oud Gastel, dans le Brabant, aux Pays-Bas, non loin de la frontière belge. Un troisième enfant a été blessé et se trouve à l'hôpital.Deux voitures sont entrées en collision vers 18h25 pour des raisons inconnues. Dans une voiture se trouvaient les femmes et les enfants, dans l'autre voiture, trois personnes. Le conducteur de ce véhicule a été interpellé, les deux autres occupants ont été emmenés au poste de police pour faire une déposition. (Belga)