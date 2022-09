Roméo Lavia indisponible au moins six semaines

Roméo Lavia, révélation du début de saison avec Southampton, s'est blessé aux ischios mardi lors de la victoire 2-1 contre Chelsea en match de la 5e journée de Premier League. Son indisponibilité est estimée à au moins six semaines, a déclaré son coach Ralph Hasenhüttl lors de sa conférence de presse.

Avant sa blessure à la 60e minute, l'ancien Anderlechtois de 18 ans, passé par les U18 et U23 de Manchester City avant de rejoindre cet été Southampton, avait inscrit son premier but en Premier League à la 28e minute. Jusque-là, Lavia n'avait pas manqué une minute cette saison avec les Saints. Ses prestations ont même fait penser à une possible sélection chez les Diables Rouges pour l'international espoir qui avait été appelé chez les U21 belges par Jacky Mathijssen contre l'Écosse le 5 juin dernier. (Belga)