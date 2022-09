US Open - Serena et Venus Williams éliminées au 1er tour du double

Serena Williams, qui a annoncé sa prochaine retraite, et sa soeur aînée Venus ont été éliminées dès le 1er tour du tournoi de double féminin à l'US Open, jeudi, battues 7-6 (7/5), 6-4 par la paire tchèque Lucie Hradecka/Linda Nsokova.

A l'issue de leur défaite, les deux Américaines respectivement âgées de 40 et 42 ans ont quitté sans dire un mot l'immense court Ashe, encore rempli de quelque 23.800 spectateurs, comme lundi et mercredi lors des victoires en simple de Serena. Pour leurs retrouvailles new-yorkaises huit ans après, les soeurs Williams n'ont pas vraiment retrouvé leurs automatismes, qui en avaient fait un duo si redoutable avec 14 titres du Grand Chelem à la clé entre 1999 et 2016, dont deux à Flushing Meadows. Face à une paire composée de l'expérimentée Hradecka, 37 ans (qui a remporté Roland-Garros 2011 et l'US Open 2013 avec une autre Tchèque, Andrea Hlavackova), et de la néophyte Nsokova, 17 ans seulement, qui jouait là son tout premier match officiel, Serena et Venus ont pourtant été proches de remporter la première manche. Mais elles ont n'ont pas réussi à convertir leurs deux balles de set à 5-4 sur service adverse. Et elles ont cédé au jeu décisif sur la première opportunité saisie par les Tchèques. Ces dernières se sont échappées dans la seconde manche (4-1), avant que les Williams, dans un vain baroud d'honneur, parviennent à débreaker. Pour mieux reperdre ensuite leur engagement et s'incliner. Compte tenu de l'annonce faite début août par Serena d'une retraite imminente, ce match de double était probablement son tout dernier avec Venus. La cadette des soeurs Williams, qui n'a pas précisé le moment ni le lieu où elle tirera sa révérence, reste en revanche encore en course dans le simple à Flushing Meadows. (Belga)