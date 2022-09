US Open: Van Uytvanck s'inquiète surtout de son dos après sa défaite contre Burel

Alison Van Uytvanck (WTA 43) a sans doute raté une belle occasion de se hisser pour la première fois de sa carrière au troisième tour à l'US Open, jeudi soir à New York. Et d'améliorer au passage son meilleur classement WTA. Battue 6-4, 4-6, 6-4 par la Française Clara Burel (WTA 130), 21 ans, issue des qualifications, ce n'est toutefois pas ce que la Brabançonne, 28 ans, retenait après sa défaite.

"Je m'inquiète surtout de l'état de mon dos", a ainsi confié la native de Vilvorde, qui avait tout juste joué un set depuis Wimbledon en raison d'une hernie avant de se présenter à l'US Open. "J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis battue jusqu'au bout. Mais j'ai énormément souffert. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est et j'espère que je pourrai encore disputer quelques matchs d'ici la fin de la saison." La teneur du discours était évidemment bien différente chez Clara Burel. La jeune Rennaise venait de signer sa cinquième victoire d'affilée depuis son arrivée à Flushing Meadows et défiera samedi la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 6) pour une place en huitièmes de finale. "Elle n'est pas évidente à jouer. Elle est sur sa ligne, elle ne bouge pas et elle prend la balle très tôt", a-t-elle expliqué. "Tu as l'impression que plus ça va vite, plus c'est facile pour elle. J'ai essayé de la dérégler avec des petites variations et cela a plutôt bien fonctionné. J'avais regardé quelques vidéos et je la connaissais un peu. Le plan, c'était d'éviter le 'boum boum', parce qu'elle allait sûrement être meilleure que moi à ce jeu-là. J'ai essayé d'utiliser du slice et quelques ronds, ça marche toujours", a-t-elle conclu en souriant. (Belga)