Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - La police anversoise a interpellé à Berchem un trio avec une arme à bord d'une voiture

La police a interpellé un trio armé lors d'un contrôle dans la Deken De Winterstraat à Berchem jeudi soir. Il s'agit de deux jeunes de 18 ans et d'un adolescent de 15 ans. L'un d'eux avait un pistolet d'alarme dans sa poche, rapporte le parquet d'Anvers."La police a reçu un appel de riverains qui avaient remarqué des comportements et un véhicule suspects", a précisé la porte-parole du parquet Lieselotte Claessens. Les agents sont arrivés sur les lieux vers 23h30 et ont contrôlé deux suspects. L'un d'eux s'est avéré être porteur d'un pistolet d'alarme. Un véhicule suspect où avait pris place un individu a également été contrôlé. "Au total, trois personnes ont été interpellées. Les deux jeunes de 18 ans seront déférés samedi devant le juge d'instruction, que nous avons requis pour participation à une organisation criminelle et infractions à la loi. Le jeune de 15 ans devra comparaître devant le juge de la jeunesse", a encore précisé la porte-parole. La rue Deken De Winter a déjà été à trois reprises le théâtre d'une agression. Et la semaine dernière, dans ce quartier, cinq ressortissants néerlandais ont été interpellés à bord d'un véhicule en possession eux aussi d'une arme. (Belga)