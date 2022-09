Aster Vranckx présenté à l'AC Milan: "C'est une grande étape dans ma carrière"

Aster Vranckx a quitté cette semaine le club allemand de Wolfsburg pour rejoindre les rangs de l'AC Milan. Les champions d'Italie ont signé le Belge pour un prêt avec option d'achat.

"C'est une grande étape dans ma carrière et je vais tout donner pour ce club" a déclaré l'ancienne pépite du FC Malines dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club lombard, quelques heures avant le "Derby della Madonnina" face à l'Inter. "J'espère qu'à la fin de la saison, on obtiendra à nouveau le titre. Dans la vie, il faut aller de l'avant, poursuivre ses rêves et ne jamais abandonner." Le milieu de terrain de dix-neuf ans est déjà la troisième acquisition belge du mercato d'été pour le club milanais après Divock Origi et Charles De Ketelaere. Alexis Saelemaekers fait également partie des rangs des rossoneri depuis janvier 2020. Vranckx vient remplacer l'Ivoirien Franck Kessié, parti au FC Barcelone sur base d'un transfert gratuit. Vranckx portera le numéro 40 à Milan : "Pour moi, Milan, ça m'évoque des joueurs fantastiques comme Ronaldinho et Kaka. La Série A est un championnat tactique avec beaucoup de qualités, je suis excité de commencer cette nouvelle saison. Le chiffre 40 est un numéro qui m'a déjà bien porté chance. J'ai commencé ma carrière avec et j'ai eu de bonnes années avec ce numéro, je suis content de le retrouver." (Belga)