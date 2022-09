Aviron: Les duos Andries-Vandenbussche et Blommaert-Rodenburg en finale A de leur Euro

Deux des six équipages belges engagés aux championnats d'Europe espoirs d'aviron (- 23 ans) se sont directement qualifiés pour les finales A, lors de la journée d'ouverture samedi à Hazewinkel, à proximité de Willebroek. Le deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, champion du monde espoirs en titre, n'a connu aucune difficulté pour remporter sa série, se qualifiant directement pour le top 6 continental. Dans la même discipline, mais en poids légers, le duo composé de Mil Blommaert et Savin Rodenburg a suivi leur exemple, s'imposant haut la main dans sa série pour également se hisser en finale A.

En séries, tant Andries et Vandenbussche, que Blommaert et Rodenburg n'ont jamais quitté le 1er rang. Les champions du monde de Varèse, fin juillet, ont bouclé leur 2 000 m en 6:38.55, laissant à bonne distance les vice-champions du monde moldave Alexandr Bulat et Ivan Corsunov (6:42.00), qui devront passer par les repêchages. Blommaert et Rodenburg, 7e des derniers Mondiaux, se sont qualifiés en 6:50.20, devançant le Portugal, 2e, et l'Italie, tandis que les favoris allemands s'adjugeaient le 2e billet direct pour la finale dans l'autre série. La skiffeuse poids légers Emma Gabriel s'est quant à elle qualifiée pour les demi-finales en se classant 3e de la troisième et dernière série. Seules les trois premières de chaque course rejoignaient directement les demies. La Liégeoise rejoint toutefois le stade suivant avec le moins bon chrono des 9 semi-finalistes. Les trois autres équipages belges devront passer samedi après-midi par les repêchages. Les deux de couple d'Eloïse Joris et Mazarine Guilbert (3e), le skiffeur poids légers Calvin Govaert (4e) et sa sœur cadette Caitlin (5e) en skiff dames, n'ont en effet pas réussi à s'emparer du seul ticket directement qualificatif pour la finale A. (Belga)