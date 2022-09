Birmanie: Blinken dénonce la nouvelle peine de trois ans de prison pour Aung San Suu Kyi

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a dénoncé vendredi la nouvelle peine de trois ans d'emprisonnement infligée à l'ex-dirigeante de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, et a appelé à davantage de pressions sur la junte qui dirige le pays."Nous condamnons fermement la condamnation injuste par le régime militaire birman d'Aung San Suu Kyi à trois ans de prison supplémentaires, y compris les travaux forcés", a déclaré M. Blinken. "Nous devons travailler ensemble pour tenir le régime responsable de son escalade de la violence et de la répression des dirigeants démocratiquement élus en Birmanie", a-t-il ajouté. La dernière condamnation, prononcée à huis clos, porte à deux décennies la peine d'emprisonnement totale à laquelle la lauréate du prix Nobel et figure de proue de la démocratie âgée de 77 ans est confrontée. La nouvelle condamnation concernait une prétendue fraude électorale dans les sondages de 2020 que son parti avait largement remportés. L'armée l'a arrêtée en février suivant et a présenté une série d'accusations, notamment de corruption, qui, selon ses partisans, sont fabriquées de toutes pièces. Les Etats-Unis et d'autres pays occidentaux ont imposé une série de sanctions à la junte birmane depuis le coup d'Etat, mais en vain. Les Etats-Unis se sont engagés à prendre de nouvelles mesures après que la junte a exécuté quatre militants pour la démocratie en juillet, mais se sont abstenus de l'étape clé des sanctions contre leur industrie pétrolière et gazière face à l'opposition de la Thaïlande, qui importe de l'énergie de son voisin. (Belga)