Coupe du monde de triathlon - Arnaud Mengal, 8e et meilleur triathlète belge à Valence

Arnaud Mengal s'est classé 8e de la 5e manche de la Coupe du monde de triathlon, samedi à Valence, en Espagne, se montrant le meilleur des quatre Belges engagés. Outre le top 10 du Brainois, son meilleur résultat jamais enregistré sur le circuit, Noah Servais a fini 16e, Thomas Guilmot 30e et Erwin Vanderplancke 39e.

La victoire chez les messieurs est revenue au Brésilien Manoel Messias, bouclant les 750 m de natation, les 20 km à vélo et les 5 km à pied en 50:14. Ayant pris les devants en fin de vélo, le Sud-Américain a résisté en fin de course au triple champion du monde de courte distance, l'Espagnol Mario Mola, 2e à 4 seconde (50:18). L'Américain Matthew McElroy a complété le podium (50:25). Mengal est lui sorti de l'eau 23e, avant de terminer le vélo dans le ventre mou du peloton et réussir ensuite une progression vers l'avant. Sortant du parc à vélo en 32e position, il a remonté pas moins de 14 concurrents pour intégrer son premier top 10 en Coupe du monde. Son meilleur résultat sur ce 2e niveau mondial, après les World Series, était une 15e place à Arzachena, fin mai en Italie. Tous présents dans le peloton de tête à vélo, mais moins rapides en course à pied, Noah Servais a fini 16e (51:05), Thomas Guilmot 30e (51:38) et Erwin Vanderplancke 39e (52:24). Plus tôt dans la soirée, Valérie Barthelemy s'était emparée de la 4e place de la course féminine et Jolien Vermeylen avait fini 45e. (Belga)