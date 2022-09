Epson Tour - Leslie Cloots 84e en ouverture à Pendleton

Une carte initiale de 72, a placé Leslie Cloots au 84e rang vendredi au soir du premier tour du Wildhorse Ladies Golf Classic disputé à Pendleton (Oregon). Ce tournoi est inscrit au calendrier de l'Epson Tour, le 2e niveau professionnel aux États-Unis, et est doté de 200.000 dollars.L'Anversoise de 27 ans a inscrit trois birdies, un bogey et un double bogey pour signer le par. Elle pointe à 9 coups de la Chinoise de 17 ans Xiaowen Yin et de la Norvégienne de 24 ans Celine Borge qui partagent la tête du classement. - Classement après le 1er tour: 1. Celine Borge (Nor) 63 -9 . Xiaowen Yin (Chn) 63 3. Grace Kim (Aus) 64; 4. Robyn Choi (Aus) 65, Hira Naveed (Aus) 65, Daniela Iacobelli (USA) 65, Maria Fernanda Escauríza (Par) 65, Britney Yada (USA) 65; ... 84. Leslie Cloots (Bel) 72 (Belga)