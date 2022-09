Mémorial Van Damme - Eliott Crestan veut faire mieux qu'Ivo Van Damme l'an prochain

Le Namurois Eliott Crestan a amélioré vendredi au Mémorial Van Damme son record personnel du 800 mètres en courant en 1:44.24 (le précédent était de 1:44.84 depuis le 1er août 2021 aux JO de Tokyo). Il a signé le deuxième chrono belge de tous les temps sur le double tour de piste. "L'année prochaine, je veux faire mieux qu'Ivo Van Damme", a indiqué Eliott Crestan.

La saison du sociétaire du SMAC avait commencé avec une fracture de fatigue, mais elle s'est bien terminée. "Mon début de saison a été très difficile avec cette blessure, je voulais donc terminer sur une note positive. Le Van Damme était à mon agenda depuis longtemps et ce que la prestation me fait énormément plaisir. Elle referme une longue période pour moi. Avec ma blessure, j'avais dû trouver des alternatives à l'entraînement, comme de l'aquajogging et du vélo. Tout cela a fini par payer et c'est très motivant dans l'optique de la saison prochaine. Je veux courir encore plus vite améliorer le record de Belgique d'Ivo Van Damme (1:43.86 établi le 25 juillet 1976 aux JO de Montréal)." Le plateau du 800 mètres du meeting bruxellois était très relevé. "Je savais que je courais contre les meilleurs du monde", a encore souligné Eliott Crestan qui a pris la 4e place de la course. "Je n'ai jamais couru dans un peloton d'un tel niveau et je savais donc que le rythme serait très élevé. Je n'avais qu'à suivre." Le Namurois s'est aussi qualifié du même coup pour les championnats du monde de Budapest en 2023. "C'est super. Je peux donc encore me blesser au printemps prochain", a-t-il conclu sur une note ironique. (Belga)