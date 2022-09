Une prime pour les communes qui accueillent des demandeurs d'asile

La secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) accorde une prime aux communes qui accueillent des demandeurs d'asile, écrivent samedi De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg. Cette prime unique, comprise entre 2.000 et 3.500 euros par demandeur d'asile accueilli, doit tenter de convaincre les bourgmestres.

Selon De Standaard, cela ressort d'une lettre que la secrétaire d'État a envoyée vendredi aux bourgmestres, en même temps qu'à Fedasil. "C'est la première fois que nous accordons une prime pour cela", déclare la porte-parole de Fedasil. "Chaque place compte en ce moment." Mme De Moor compte donc sur les communes, même si elle pourrait se montrer plus autoritaire, précisant qu'elle pourrait introduire une répartition obligatoire entre les communes, "comme prévu par la loi", mais elle espère que cela ne sera pas nécessaire. "Nous continuerons à suivre la voie du volontarisme." (Belga)