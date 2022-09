Challenger Pro League - Beveren s'impose à Lommel et signe sa première victoire de la saison

Beveren a enregistré son premier succès de la saison à l'occasion de son déplacement sur la pelouse de Lommel (0-2) dimanche soir lors du dernier match de la 4e journée de Challenger Pro League, la D2 belge de football.

Les Lions ont marqué un but dans chaque mi-temps, grâce à l'attaquant belge de 19 ans Thierno Barry (0-1, 44e) et au milieu de terrain brésilien récemment arrivé de MLS, Everton Luiz (0-2, 89e). Au classement, ce premier succès de l'équipe de Wim De Decker lui permet de grimper à la 6e place avec 5 points alors que Lommel, qui souffle le chaud et le froid, est 3e avec 6 points. Le Lierse occupe la tête avec 9 points. (Belga)