De belles éclaircies et quelques averses en vue

Soleil et voiles nuageux se partageront le ciel dimanche après-midi, sous des maxima de l'ordre de 22 degrés sur les Hauts plateaux de l'Ardenne, 23 à 24 en bord de mer et 25, voire localement 28 degrés, dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à souvent modéré et soufflera de secteur sud à sud-ouest. Au littoral, il sera modéré de nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

En soirée et pendant la nuit, le temps sera sec avec des éclaircies et des voiles nuageux élevés. Les températures redescendront entre 12 et 17 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et 15 et 18 degrés dans la plupart des autres régions. Dans les grands centres urbains, le thermomètre affichera encore 19 ou 20 degrés. Le vent sera faible de direction variable. Le temps sera encore chaud lundi, avec de généreuses éclaircies et des températures oscillant entre 25 et 30 degrés. L'après-midi, des averses pourraient survenir à partir de l'ouest, avant d'arroser tout le pays pendant la nuit. Le soleil reviendra mardi et mercredi, mais des averses orageuses sont à nouveau attendues principalement le soir et la nuit. La deuxième partie de la semaine s'annonce plus fraîche avec davantage de vent et de pluie. (Belga)