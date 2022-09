Deux morts dans un accident entre une moto et un vélo à Genk

Deux personnes ont perdu la vie dans une collision entre une moto et un vélo dimanche après-midi à Genk. Le cycliste et le conducteur de la moto sont décédés. Le passager du deux-roues a été grièvement blessé.Le parquet du Limbourg a été averti et un expert sera désigné afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (Belga)